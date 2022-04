Muriel ROJAS ZAMUDIO

Psychanalyste franco-espagnole, j'accompagne mes patients en m'appuyant principalement sur:

- des médiums artistiques: musique, peinture, écriture, danse...

- le rêve éveillé

- la relaxation

- les cartes associatives et autres outils ludiques (cartes OH, féminitude, Tribal Tarot...)





Membre du GRETT (Groupe de Recherches et d'Etudes en Thérapies Transpersonnelles) et d'Eurotas.



J'anime des ateliers et stages d'art-thérapie en milieu associatif (Correspondances à Châteaumeillant- 18, l'Arche des Thérapeutes è Lavardin-41) et accompagne individuellement en analyse (orientation jungienne-transpersonnelle).



Je peux proposer des prestations de groupe sur demande, type "cercle de parole", "atelier relaxation et ressourcement", "gestion du stress", "atelier créativité", atelier "cartes associatives"...



Je suis co-auteur d'un manuel paru aux éditions du Souffle d'Or "Place aux jeux de développement personnel!".



Mes compétences :

Psychanalyse

Développement personnel