Artiste peintre coloriste et copiste d'art, Muriel Roynette a dirigé, depuis 1996, différentes écoles de peinture sur le Bassin d'Arcachon en Gironde (33).



Toujours sur le Bassin d'Arcachon, "Le peintre s'a-muse" est un atelier de peinture situé à Gujan-Mestras près d'Arcachon.



Les cours et stages de peinture artistique proposés s'adressent à tous, aux adultes comme aux plus jeunes, expérimentés comme débutants.



Il n'est pas indispensable de savoir dessiner pour apprendre à peindre bien au contraire.



L'esprit de l'atelier est de permettre à chacun(e) de s'exprimer par le biais de la peinture (huile, acrylique, mixte...) en respectant sa propre identité, sa propre personnalité artistique (jeux de textures, modelage, couleurs...)



Sont proposés, des cours individuels et collectifs avec dans tous les cas un suivi particulier, ce qui permet à chacun(e) de travailler sur son projet personnel.



Il n'y a donc pas de thèmes, de couleurs ou quoi que soit d'autre imposés.



La formation qu'elle soit suivie sous forme de cours ou de stages, permet de :

♦ connaître les règles de base mais aussi les astuces des professionnels de la peinture artistique.

♦ s'ouvrir aux techniques complémentaires pour plus d'expressivité et de liberté créative.

♦ s'extérioriser en s'exprimant librement et avec plaisir par la peinture.

♦ d'apprendre à reconnaître les différents styles de peinture et mouvements picturaux.



Les cours collectifs:



Nombre de place : 6 personnes maxi par cours



Inscription : téléphonique obligatoire avant de venir : 06.80.94.49.94 contact Muriel Roynette



Durée : 2h30



Horaires :

♦ de 9h30 à 12h00

♦ de 14h00 à 16h30



Jours* :

♦ Mardi : matin et Après-midi

♦ Mercredi : Aprés-midi

♦ Jeudi : Après-midi



Si vous souhaitez mieux nous connaître, vous pouvez découvrir l'atelier sur le web et lire plus précisément la nature des cours ainsi que d'autres informations utiles tout comme le livre d'or sur lequel des élèves apportent leur témoignage :



www.cours-de-peinture-arcachon.fr





(*) les jours des cours peuvent varier selon le mois et/ou imprévus comme par exemple au mois de mai ou en juillet/août



Mes compétences :

Art

Coloriste

Peinture

Peinture à l'huile

Peinture acrylique

Technique

Technique mixte