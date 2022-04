Muriel SACOUN

Apres quelques années passées au sein des villages Club med en tant que Go (dans différentes fonctions) , j' ai integré le siege ou depuis 15 ans je manage des equipes commerciales et notemment sur la distribution indirecte . Depuis 6 mois : j' ai pris la direction des Ventes d' un autre secteur : celui des congres et séminaires avec des interlocuteurs essentiellement liés aux entreprises .



Mes compétences :

Tourisme