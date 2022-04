Muriel SAOUD

Domaines d’intervention de prédilection

Direction de centres de profit

Développement commercial

Management

Pilotage de projets

Conseil RH

coaching de transition professionnelle CADRE

Evaluation des talents

Talent Q+Sosie



Parcours professionnel

ADECCO TT

au sein du réseau : 25 ans d'animation d'équipes et de développement en qualité de Directrice mutli sites (agence(s) spécialisées)

au siège : 3 ans Responsable national d’activité de la ligne d’expertise TELESERVICE



ALTEDIA groupe Lee Hecht Harrison depuis 2008 ; Responsable de Zone en charge, sur les 7 départements du nord de la nouvelle Aquitaine, du développement des activités Solutions RH, Transition Professionnelle, Accompagnement du Changement et Stratégie Sociale et de l'animation des 6 bureaux de Niort, Poitiers, Angouleme, Limoges, Brive et La Rochelle. Interventions sur mesure locales dans tout secteur d'activité auprès d'ETI, Groupes nationaux et internationaux et finançeurs des branches professionnelles.



Co fondatrice de l'Association Poitou Charentes de la Relation Client (APCRC)

divers mandats associatifs notamment patronaux locaux et régionaux, en charge de la Parité



Mes compétences :

Ressources humaines

GPEC

Recrutement

Diagnostic social

Management RH de la transion digitale

Outplacement CADRES et DIRIGEANTS

Performance RH

Co développement

RPS et Pénibilité

Mobilité interne et externe

Evolution professionnelle

Accompagnement au changement

Gestion des talents

Assessment