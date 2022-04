Muriel SAVY

Ayant un profil de compétences sanitaires et sociales, j'ai souhaité orienter ma carrière vers le secteur de l'aide à la personne et plus particulièrement auprès d'un public fragile: les personnes âgées.

Forte de plusieurs expériences dans le secteur de l'aide à la personne, je souhaite occuper un poste de responsable de secteur dans une association ou une société commerciale d'aide à domicile.