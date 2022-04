Muriel SAVY

25 ans d'expérience en finances : comptabilité, audit et contrôle de gestion.

SFR, Schindler, Leroy Somer



Compétences

• Management : coordination et formation d’équipe (7 collaborateurs), amélioration des processus d’organisation et des outils informatiques de reporting

• Solides connaissances comptables (P&L, responsable immobilisations) relations avec les CAC

• Mise en place d’indicateurs de performance, calcul de ROI, suivi de projets de constructions

• Elaboration et analyse de budget, business plan





Mes compétences :

Gestion de projet

Contrôle de gestion

Management