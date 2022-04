Muriel SCHOUTEETEN

De formation juridique, j'ai acquis une expérience de 14 ans en Ressources Humaines sur des postes opérationnels, au sein d'environnements comme la distribution spécialisée, le conseil et plus récemment l'assurance.

Comme il me tenait à cœur d'enrichir ce parcours, j'ai suivi, à l'I.G.S. en ce début d'année 2014, un Master de Responsable des Ressources Humaines en formation continue.



Je suis particulièrement vigilante à la prise en compte des enjeux stratégiques de l'entreprise et de ses Hommes dans l'exercice de ma fonction, acquiers rapidement une connaissance du terrain et de ses acteurs grâce à mon goût prononcé du contact et fais preuve de dynamisme, d'implication et de curiosité.



Mes compétences :

Ressources humaines

Recrutement