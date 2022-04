Muriel SERANO

Durant ma carriere professionnelle j'ai toujours été en contact avec le public. J'ai un profil professionnel atypique car j'ai occupé un poste de secrétaire de direction pendant 5 ans, j'ai accompagné des enfants en difficulté en tant qu' éducatrice spécialisée pendant 5 ans et j'ai travaillé dans la restauration pendant 15 ans. Aujourd'hui je desire poursuivre ma carriere comme assistante administrative, receptioniste ou agente d'accueil. Efficacité, écoute et polyvalence sont des qualites acquises durant mon parcours professionnel. Motivée et ambitieuse je suis capable d'apprendre rapidement. Je suis également intéressée par les entreprises qui facilitent l'intégration par une formation interne.