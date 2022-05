Sandrine SERANO

URGENT !

Nous recherchons, dans le cadre d’un CDI, un Consultant Junior pour assurer la fonction de « DSI externalisé » dans le cadre d’une assistance à maîtrise d’ouvrage pour nos clients.

Les missions sont les suivantes : pilotage des différents prestataires informatiques (infogérants, éditeurs, revendeurs matériels, télécoms (réseau, téléphonie fixe, mobile)), élaboration et suivi du budget de la DSI, définition de la stratégie DSI et déclinaison en chantiers de mise en œuvre, organisation des appels d’offres et suivi des chantiers d’évolutions, relation avec les utilisateurs et les directions Métiers, etc…

Endosser la casquette de DSI, c'est être rapidement autonome et responsable !

- > Ce poste est à pourvoir immédiatement"

- > Merci de m'envoyer votre CV à : sserano@consultake.com



Nous recherchons pour une mission longue et à plein temps, un Contract Manager afin d'assurer le pilotage de l'ensemble des activités d'infogérance : définir les besoins, conseiller dans le choix et la mise en œuvre, participer aux appels d'offre, participer à la rédaction des contrats d'infogérance, suivre et piloter les prestataires,...

- > Ce poste est à pourvoir courant du mois de juillet.

- > Merci de m'envoyer votre CV à : sserano@consultake.com



Très bonne journée.



Mes compétences :

Ressources humaines

Gestion de projet

Coaching

Formation

Gestion des ressources humaines

Recrutement