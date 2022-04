Muriel TRICHARD

Home Explorer un atout pour votre mobilité.

Depuis 2005, Home Explorer est le partenaire privilégié des entreprises et des particuliers en matière de mobilité géographique sur le grand sud-ouest.



Spécialiste de la relocation et de la recherche immobilière, Home Explorer propose aux salariés et à leurs familles des accompagnements personnalisés allant de la recherche de logement (location ou acquisition) aux démarches administratives liées à un déménagement.



Vous êtes expatrié, muté, nouvellement recruté?

Vous manquez de temps?



Du logement à l’intégration du conjoint, nous proposons des services sur-mesure.



- Aide à la décision pour une mobilité

- Orientation pour découvrir un futur environnement

- Prestations immobilières: trouver un logement à acheter ou à louer

- Recherche d’école, de structures d’accueil périscolaires ou de gardes d’enfants

- Facilitation des démarches sociales et administratives liées à un déménagement



Accompagnement personnalisé : nos consultantes bilingues sont expertes du marché immobilier local







Mes compétences :

Communication

Relations Presse

Marketing

Evènementiels privés ou publics

Salons professionnels

Export

Développement commercial