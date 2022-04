Muriel TRICHET

Psychologue clinicienne, responsable opérationnelle du cabinet Vecteur PSY, spécialiste dans les interventions post-traumatiques, la gestion de crise et l'accompagnement individuel et collectif des souffrances au travail, je suis à la recherche de collaborateurs intéressés par rejoindre notre cabinet dans la prise en charge au niveau de la prévention tertiaire des troubles psychosociaux et dans les démarches d'amélioration de la qualité de vie au travail.



Mes compétences :

Accompagnement

Audits

Évaluation des risques

Evaluation des risques psychosociaux

Psychopathologie du travail

Risques psychosociaux

Souffrance au travail

Victimologie