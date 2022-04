Muriel VALLAIS

Plusieurs compétences professionnelles ont été aquises durant les années passées chez ParuVendu (Comareg - Groupe Hersant Média) :



= > Aspect Commercial :

- Elaborer les cahiers des charges fonctionnels,

- Réaliser et suivre les projets d'entreprise,

- Développer les outils nécessaires à l'évolution des méthodes commerciales (Produits, Outils....),

- Appuyer les responsables d'entité commerciale dans leur phase de diagnostique (directeur de région, directeur de district...),

- Effectuer des audits commerciaux, de procédure pour vérifier l'application des règles d'entreprise et mettre en place un plan d'action.



= > Aspect Informatique :

- Suivre, tester, valider le développement des outils et s'assurer que le résultat est conforme aux cahiers des charges,

- Rédiger les procédures d'utilisation à l'intention des différents interlocuteurs,

- Assurer une assistance aux différents utilisateurs.



= > Aspect Formation :

- Concevoir et animer des séminaires de formation aux outils internes de l'entrprise,

- Rédiger les books et procédure fixés par la direction générale et commerciale ; suivre leur application



= > Aspect WEB :

- Assurer la gestion du Service Professionnel des clients d'un site Internet (ParuVendu.fr)



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Mantis