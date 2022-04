Muriel WOLFERS

Mon expérience en gestion de projets dans plusieurs secteurs d'activité (montage film, progiciels de gestion pour des offices de propriété intellectuelle, accompagnement de porteurs de projets, accès aux droits), m'a amenée à travailler pendant les années 2000 dans plusieurs associations porteuses de dispositifs publics et à développer un intérêt croissant pour le pilotage des politiques publiques.

Pour pouvoir m'y investir professionnellement, j'ai repris des études en formation continue et suis titulaire, depuis décembre 2012, d'un master 2 « Administration Internationale de Projets Territoriaux » option « Développement des Pôles économiques », de l'Université Paris Est Créteil (U-PEC).

Je suis à la recherche d'un poste de responsable de développement territorial ou de développeuse économique dans des domaines ayant à voir avec au moins l'un de mes domaines de compétence :

- Animation territoriale, développement de partenariats

- Ingénierie sociale, technique et financière

- Développement économique, accompagnement de TPE et de dirigeants d'associations

- Etudes socio-économiques

- Economie sociale et solidaire

Je suis particulièrement intéressée par la conception et le développement de nouveaux instruments financiers en soutien au développement des PME (fonds régionaux d'investissement, crowdfunding), par les relations interentreprises et par les secteurs de la rénovation énergétique et du transport fluvial.



Mes compétences :

Gestion

Animation territoriale

Développement de partenariats

Relations publiques

Management

Communication

Etudes socio économiques