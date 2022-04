Muriel WORMSER

Après 20 ans d'expérience Marketing auprès des plus grandes marques de Luxe (l'Oréal, LVMH), j'ai crée en 2005 le cabinet MW-Marketing du Luxe afin d'accompagner les entreprises du secteur du Luxe et de la Mode dans leurs projets de développement en Horlogerie, Bijouterie, Joaillerie.

Notre mission est de créer le lien et mettre en cohérence les objectifs d'image de la CREATION et les exigences commerciales du TERRAIN.



La spécificité de MW-Marketing du Luxe est notre capacité d'être à la fois très en affinité avec les marques de luxe, la création et les produits mais aussi très à l'écoute des marchés et des enjeux commerciaux.



L'efficacité de nos interventions repose sur une méthode de travail participative : LE TRAINING INTERACTIF, qui garantit cohésion d'équipe, appropriation et motivation des équipes aux projets.





Parallèlement à mes activités de Conseil, j'interviens comme professeur expert dans plusieurs MBA Marketing du Luxe à Paris et à Genève : l’Institut Français de la Mode (IFM), Sup de Luxe (MBA) et l’Université de Genève (FCLuxe), ISG (MBA luxe).



Mes compétences :

lancement de produits

bijouterie

horlogerie

Management

joaillerie

Marketing

Gestion de projet

Conseil