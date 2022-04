Laurence LAHMANI

Http://www.capc-conseil.com/

Conseil et Formation en développement de stratégie clients chez Cap C Conseil

j'accompagne depuis 2005 les entreprises pour développer leurs performances tant commerciales que marketing .

Nous traitons des problématiques de portefeuille clients, stratégies clients, plan de fidélisation et optimisation des moyens (actions marketing) au regard des indicateurs de progrès obtenus.

Le partage d'expérience multisectoriel combiné à l'approche de formation déployée auprès de grands groupes permet à mes clients d'avoir une vision concrète et opérationnel des leviers de performances pertinents et adaptés face à leurs problématiques.



Mon expérience dans un groupe internationnal en tant que directeur marketing me permet d'avoir une démarche et une compréhension des enjeux de l'entreprise



Mes compétences :

Connaissance Clients

Conseil

Conseil et formation

Création

Création de valeur

dynamique

Écouter

Formation

Motivée

Organisée

Segmentation