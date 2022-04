Muriel ZINT

Dotée d'une expérience de plus de 20 ans dans le domaine de la construction et en ayant vu différentes facettes : vente ; administratif , financier jusqu'au montage de petites opérations immobilières,

Pourquoi ne pas faire évoluer ma carrière vers un nouveau challenge plus orienté vers la formation : partager mon savoir mes connaissances et former des jeunes qui veulent se lancer vers ce métier



Mes compétences :

Rigueur

Autonomie

Esprit d'équipe

Gestion des ventes

BTP

Construction