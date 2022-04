Mussard THIERRY

Je me défini comme un spécialiste dans la gestion d'un centre de profit. Au service d'entreprise industrielle durant plus de 7 ans, et ayant une expérience réussie en tant que dirigeant de société mes missions ont consisté à :



- Planification des sites logistiques

- Organisation de l'activité des équipes

- Élaboration et évolution des procédures

- Analyse de la demande client

- Garant des livraisons

- Rationalisation des moyens

- Management des équipes pluridisciplinaires

- Négociation multipartenaires



Mes centres d'intérêts couvrent : l'ensemble de la chaîne logistique, les unités de stockage et de distribution.









Mes compétences :

Force de proposition

Management opérationnel

Organisation d'entreprise

Aisance relationelle

Esprit d'initiative