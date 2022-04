Mustafa BADRAN

Project Quality Manager

General Electric Oil&Gas

+33 (7) 50 98 39 60

mustafa.badran@bhge.com

mustafa.badran91@gmail.com



Mes compétences :

TRIZ

GANTT Project

Analyse fonctionnelle

Traduction anglais français

5S

AMDEC

SolidWorks

Value Stream Mapping

TPM

DMAIC

Kaizen

SAP ERP

Catia v5

Amélioration de process

Réduction de coût

AutoCAD

Microsoft Office

Qualité

Amélioration continue

Management de la qualité

Lean Six Sigma

Six Sigma

Kanban

SAP SCM Manufacturing

SAP PLM

SAP

PROJET PROFESSIONEL

Microsoft Visio

Microsoft Project

Microsoft Access

Matlab

CATIA

C++

Airbus A330 Aircraft

Airbus A321 Aircraft

Airbus A319 Aircraft