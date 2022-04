Mustapha BEN JMAA

Ingénieur consultant avec 30 ans d’expérience dans les domaines de l’informatique et des télécommunications,



- certifié ISO 27001 Lead Implementer de LSTI France,

- certifié Expert Auditeur SSI de l'ANSI,

- Certified Ethical Hacker (CEH) de EC Council



- ayant occupé différents postes de responsabilité dans des firmes nationales et internationales:

- Ingénieur satellite à ARABSAT

- Directeur Technique de la station de contrôle satellites d’Arabsat à Tunis,

- Fondateur et Gérant de la société Supernet Solutions.

- Consultant Freelance

- Enseignant avec contrat expert TIC à l'ENIS



Mes compétences :

Consultant