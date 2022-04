Consultant sénior en AMOA, Chef de projet fonctionnel, je suis intervenu chez des clients de différents secteurs d'activité : banque, Assurance, fonction publique et autres.

Polyvalent adaptable et opérationnel, j'ai un intérêt particulier pour la chefferie de projet, la formation et la conduite du changement.



Mes compétences :

Assurance

Banque Middle et Back office

Conduite du changement

Finance

Formation

MOA

Customer Relationship Management

Conseil