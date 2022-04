Mustapha BOUKIRAT

Ingénieur en hydraulique (assainissement, eau potable et traitement des eaux), je cumule 4 ans d’expériences professionnelles. J’ai réalisé l’ensemble des étapes d’un projet (Conception/travaux) : DIA, AVP, PRO, ACT, EXE, AOR.

En plus des aptitudes techniques, j’ai acquis d’autres compétences nécessaires pour mener bien les projets comme la gestion de projet, le travail en équipe et l’autonomie.

De nature enjoué, je suis très impliqué dans les projets que l’on me confie et j’aime bien relever des défis. De cela, mon objectif est mettre à profit mes compétences et acquérir plus de d’expériences techniques et managériales afin d’occuper des postes à responsabilités avec des challenges à relever.

Mots clés : Hydraulique, assainissement, eau potable, transfert d’eau, traitement des eaux, dimensionnement, modélisation, gestion de projet.



Mes compétences :

Hydrogéologie

Traitement des eaux

Hydrologie

Hydraulique

AutoCAD

Dépollution

Eau et assainissement

Génie civil

Microsoft Office

EPANET

Déchets

ArcGIS

COVADIS