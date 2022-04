Mustapha DALIL

- Consultant - formateur en :



 = Décentralisation et Gouvernance territoriale,

 = Développement local,

 = Management de Projets et Programmes de développement selon les directives des bailleurs de fonds Internationaux : Planification stratégique, Planification opérationnelle, Suivi et Évaluation (ayant assuré des cycles de formation à des cadres et responsables ouest africains : Mali, Burkina Fasso, Côte d'Ivoire),

 = Marchés publics (Maroc et Bailleurs de fonds Internationaux)

= Renforcement des capacités des acteurs locaux (Elus et acteurs associatifs).



- Ancien cadre supérieur administratif dans une Entreprise publique :



- Professeur vacataire aux facultés de droit de Rabat et Salé



J'ai collaboré avec plusieurs organismes : Direction de la Formation des Cadres administratifs et techniques du Ministère de l’Intérieur, Commune de Casablanca, ADS (Agence de développement social), Transparency Maroc, Cabinet Formadémos, Cabinet Internale Consulting, Cabinet PROSPECOM, Cabinets Maj Afrique International, ...



