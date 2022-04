Mustapha DJERAOUD

Bonjour,



En poste mais à l’écoute pour rejoindre un environnement de travail pluridisciplinaire et international pour réaliser des études techniques et de la gestion de projet multidisciplinaire pour la conception de produit ou process. Je suis attiré par les process robotisés en miroiterie , parachèvement ou tout autre domaine.



Polyglotte, je suis loyal, relationnel et moteur avec un profond sens du service client.



Mes compétences :

CATIA V5

Pro Engineer

Climawin

RDM6

Microsoft project

Solidworks

Solar energy

Wind energy

Biomass Energy

Cogeneration

Thermal engineering

Heating system for buildings

Welding

Mind manager

Management de projet

Parachèvement pieces fonderie

Création documentation

Plasturgie, connectique, mécatronique

Structure mécano soudées et automatisation

Automatismes et robotique

Systemes de convoyages, dessablage

Contrats, emballage, export

Conception mécanique

Table de retaquage

Capabilités et calibrations en miroiterie

Encollage mesure et pose robotisées de miroiteries

Systeme de mouchage colle

Centreurs et retourneurs en miroiterie

Station de pompage Rambure

FMECA

Feasibility Studies

APQP

Kaizen

Mechanical Engineering

Special Purpose Machinery

Wind Turbines

3D

Autocad

CATIA

GIMP

Microsoft Office

Quest

RDM