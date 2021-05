Emmanuel THIBIERGE

Voilà déjà près de 4 ans que je travaille en Suisse, et je dois dire que je ne regrette pas du tout cette expérience ! J'apprécie particulièrement le pays et la beauté de ses paysages, sa culture multi-nationale, et mon nouveau travail en tant qu'ingénieur de projet dans le domaine de la technique ferroviaire. Je collabore actuellement à de grands projets de technique ferroviaire, avec des clients tels que le CEVA (Genève-Cornavin-Annemasse), les SIG (Services Industriels de Genève) ou les CFF (Chemins de Fer Fédéraux), pour qui je travaille en tant que collaborateur externe au sein des département Câbles, Chauffage électrique des appareils de voie, et Installations Techniques Basse Tension.



Auparavant, j'ai travaillé dans différentes villes de France (Le Havre, Rouen, Tours), pour la construction d'infrastructure de réseaux, au sein de deux des principaux groupes de construction français : BOUYGUES et EIFFAGE. Mes expériences m'ont permis d'acquérir des compétences multi-techniques en conduite de travaux (réseaux électriques HT/BT, éclairage public, signalisation lumineuse tricolore, réseaux gaz et télécom, etc.), ainsi que des responsabilités commerciales (réponses aux appels d'offres publics et privés), avec notamment comme référence un chantier de 3 ans et de 13 km pour la construction des réseaux d'éclairage public du Tramway du Havre (France).



A l'écoute des besoins de mes clients, j'aborde mon travail avec rigueur et réactivité. Motivé et animé d'un vrai esprit d'équipe, je planifie mon activité et sais fédérer pour la réalisation d'objectifs communs en termes de qualité, coûts et délais. Mon travail est avant tout basé sur le respect de mes collaborateurs.



Enfin, pour approfondir mes connaissances du domaine ferroviaire et participer à son développement, j'ai également décidé de m'investir dans l'association CITRAP (Communauté d'Intéret pour les Transports Publics), notamment au sein de sa section Neuchâteloise, encore en cours de création.



Merci de votre visite !



