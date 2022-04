Mustapha DOUINI

Récemment diplômé d’un Master 2 Métiers de l’Enseignement et de la Formation Espagnol et ayant validé mon Master 1 LLCE espagnol durant l’année scolaire 2009/2010, à Cáceres en Espagne, je vous propose mon curriculum ci-joint.



Mon double cursus, LLCE et LEA (Commerce International), m’a permis d’acquérir de solides compétences en langue espagnole, en littérature, en civilisation, en communication et en informatique. Mon année en Espagne a confirmé le grand intérêt que je porte à sa culture, à sa langue et à mon désir d’enseigner.



J’ai enseigné dans plusieurs établissements comme des écoles de commerce (ENACOM de Nantes) ou des collèges publics à Saint Nazaire. Aussi, j’ai pu dispenser des cours sein des collèges Chantenay, des lycées les Bourdonnières et Carcouët de Nantes dans le cadre de mes différents stages. J’ai pu m’initier à ce métier et développer mes capacités d’adaptation et de didactique. Aussi, durant l’année scolaire 2010/2011, j’ai occupé la fonction de tuteur pour l’Université de Nantes, consistant à enseigner l’espagnol à des étudiants de première année.



