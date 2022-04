Mustapha FADOL

J'ai commencé mon premier boulot en 1998 dans une société d'expertise comptable, IGREC à kénitra, mon poste était comptable, et responsable des affaires juridiques,

au cours des cinq ans au cabinet, j'ai acquis les bonnes techinques comptables et juridiques

j'ai intégré ensuite le groupe Chmaou à Salé pour une courte periode avant d'intégrer la CMH, où j'ai passé deux ans de travaille sur l'implémentation SAP et de travaille sur son environnement(préparation, test, migration, mise en production, ..)

en 2005 j'ai integré Altadis Maroc, pour prendre en charge la gestion des immobilisations dans SAP, ainsi pour le lancement du module AA, avant l'intégration de l'ensemble des modules en 2006/2007,

je suis partenaire d'un cabinet de conseil en gestion (comptabilité et juridique, domiciliation...) Ce cabinet vise l'assistance des promoteurs freelance (désirant se convertir en patentés) en mettant à leur disposition un bureau à Bd Anfa, une secrétaire avec une ligne téléphonique, et une salle de réunion avec la prise en charge de leur dossiers comptables et juridiques ...