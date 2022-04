De forte capacité de travail et d adaptation , ayant managé plusieurs équipes pluridisciplinaires ( RH , qualité, fabrication, maintenance, projets , HQS, performances et contrôle de gestion...) autour des objectifs qualitatifs et quantitatifs pour plus de performances ,

de forte culture industrielle de performance et d amélioration continue sur tous les plans organisationnels et techniques

De forte capacité de mobilisation et de motivation des équipes autour des valeurs : exemplarité , implication , responsabilisation et esprit d'équipe

Mes Études primaires et secondaires à Meknes ( dont je suis originaire ) , études sup d' ingenieur en IAA à Rabat à IAV HassanII

J ai rejoins Centrale centrale laitière Ex CLML en 1982 , selectionné par un cabinet psycho technique

Un parcours professionnel sans linéarité , mobile et dynamique

1982 : ing production à casa

1984 : resp site coopérative laitière LDD actuellement CL el jadida

1987 : chef de fab à casa

1993 : chef d usine CL à el jadida

1999 : Chef. d' agence commerciale à agadiir

2001 : Resp central. CG et projets industriels

2003 : Directeur usine site de Meknes

2010 à 2013: Directeur usine à el jadida

2013-2014 : directeur site fqih ben saleh

2014 : rejoint le siège

A la recherche d'une opportunité en vue de m'épanouir personnellement et professionnellement et de contribuer activement et efficacement aux résultats d' une autre entreprise

merci de votre attention

Mustapha Fritesse











Mes compétences :

MANAGEMENT EQUIPES

Forte culture industrielle , Leadership

Gestion QSE

Gestion de projets industriels

Organisation industrielle

Lean management

Analyse de la valeur

Cartographie des processus à valeur ajoutée