Mustapha HAFIDI

Je suis passionné par le web et les nouvelles technologies, j'ai la chance de pouvoir développer mes compétences au sein de Groupe Renault , l’entreprise international OOREDOO dans le cadre de mes Stages. Actuellement étudiant en Master 2 MIAGE à l’université Paris Saclay, je souhaite à terme devenir développeur Data.

✔Rigoureux ✔Travail d'équipe ✔Fast learner



Je souhaite intervenir à l'occasion des différentes étapes d'un projet web :

► Recueillir, traiter et étudier les données statistiques pour produire des analyses métiers et des recommandations,

► Construire et faire évoluer les rapports issus du Business Intelligence (BI) & Web Analytics pour permettre aux différentes équipes d’avoir une vision cohérente sur les résultats d’activité des produits et leur bon fonctionnement technique,

► Gérer les outils d’analyses permettant aux décideurs internes ou aux clients de suivre l’évolution de leurs sites ou produits,

► Assurer la bonne interprétation et la diffusion des rapports d’analyse résultant du BI & Web Analytics.



Grâce à mes différentes expériences, j'ai pu développer ces dernières années des compétences en terme de :

► les ETL , et les Data Outils et langages tell que Talend , SQL , PowerBI ..

► Excel et VBA

► Développement Web



J'ai également développé des soft skills telles que :

► Une grande capacité d'apprentissage

► Une grande capacité d'adaptation



Je cherche à mettre ces savoir-faire et savoir-être au profit d'une entreprise correspondant à mes valeurs.



Mes compétences :

ETL

PowerBI

Talend

Architecture

VBA

Java EE

Modélisation

Data warehousing