Mustapha HAFIDI

KENI-CAR est une agence de location de voitures a Kenitra au Maroc qui met à votre disposition des formules de location courtes, moyennes et longue durées à des prix très compétitifs;Vous souhaitez louer en toute simplicité une voiture récente et ce, à un prix très compétitif, vous êtes à la bonne adresse. KENI-CAR s’est donnée comme priorité la qualité de service et la satisfaction de ses clients et met en œuvre tout son savoir-faire et son expérience pour vous offrir un service de qualité adapté à vos besoins, vos exigences et votre budget.Depuis son lancement, KENI-CAR a beaucoup évolué. Mais le concept de l'entreprise reste identique : grâce à KENI-CAR, les clients partent en toute liberté sur la route de leurs vacances.



- Assurance tout risque*.



- Kilométrage illimité.



- Assistance 24 /24/ et 7/7.



- Aucun supplément caché à payer.

Conditions de location











Profil du conducteur :



Seul le conducteur désigné au contrat peut prendre le volant.



Age requis :



Le conducteur doit avoir au minimum 21 ans et détenir un permis de conduire valable depuis 2 ans au moins.



Assurances :



Les véhicules sont assurés tout risques. Toutefois, pour tout dégât autre que le vol du véhicule, incendie, bris de glace, responsabilité civile et personnes transportées (PAI), une franchise non rachetable plafonnée reste à la charge du conducteur dans le cas ou sa responsabilité partielle ou entière serait engagée. Pour tout accident, un constat est obligatoire.



Mes compétences :

Location de voiture