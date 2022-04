Mustapha LASSOUED

- Suivie des projets (Méthode SCRUM) ;

- Suivie de la sous-traitance des applications Mobiles, Web et de gestion sur toute les plateformes

- Analyse, conception et développement des systèmes informatiques ;

- Administration des bases de données : ORACLE, MS SQL SERVER, … ;

- Administration réseaux ;

- Mise en place des systèmes informatiques :

▫ Administratifs (ressources humaines, paie, messageries, assurance …) ;

▫ Application SAAS ;

▫ Industriels (production, maintenance, …) ;

▫ VoIP ;

▫ Commerciaux ;

▫ Test et validation des applications

- Outils informatiques : maîtrise des anciennes et nouvelles technologies ;



Mes compétences :

Delphi

Microsoft Windows

MySQL

Oracle

Oracle ERP

Rational Rose

Personal Home Page

Oracle PL/SQL

Rhapsody

Symantec

TestComplete

UML/OMT

UNIX

Microsoft C-SHARP

Microsoft Project

Citrix Winframe

Customer Relationship Management

HP Quality Center

Enterprise Resource Planning

InterBase

IBM AS400 Hardware

Manufacturing Resource Planning

Merise Methodology

MFG/Pro

Microsoft .NET Technology