Ayant une formation d’un juriste, j’ai travaillé dans des environnements différents qui m’ont permis d’acquérir un certain nombre de compétences et d’aptitudes, notamment, un sens de responsabilité, de la rigueur et du dynamisme au travail.



Mes compétences :

Juriste d'entreprise

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Droit des Affaires