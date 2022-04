Mustapha MESSEKDJI

Domaines de compétence:

o Assistance à la Maîtrise d’Ouvrage des systèmes d’information Ressources Humaines

o Conduite de projets de mise en œuvre de progiciels de GRH

0 Assistance à la mise en oeuvre du progiciel HRAccess (Etudes fonctionnelles de personnalisation, Ateliers de Recettes, Accompagnement au changement, Formation)

o Audit et Réorganisation des processus de GRH

Formation Processus GRH (GPEC, Systèmes de Rémunération, SIRH, Reporting RH,...)

o Conception et mise en œuvre du Reporting RH

o Planification et mise en œuvre des systèmes d'information : élaboration de schémas directeurs et de cahiers des charges, évaluation technique des offres de solutions progiciel, assistance à la maîtrise d’ouvrage

o Organisation des Entreprises : analyse et réorganisation des processus de gestion d’entreprise

o Formation et mise en œuvre de la Cartographie des processus. Norme BPMN.2.



Mes compétences :

HR Access

ERP

GRH

SIRH