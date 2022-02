My-Ha THANG

Partenaire proactif des dirigeants, j’accompagne les entreprises dans une démarche d’amélioration continue et de qualité de service.



Ma vision globale de l’entreprise et des différentes organisations me permet d’être un véritable support dans la stratégie et le conseil pour le développement. J’améliore ainsi le système d’information et mets en place des outils d’aide à la décision efficients conduisant à la pérennité de l’entreprise.



Toujours ouverte à de nouveaux challenges sur Rennes et sa couronne, n'hésitez pas à me contacter !

thang.myha@gmail.com



Compétences:

- Contrôle de Gestion, Contrôle interne, Audit, Organisation, Systèmes d'information, Management, Stratégie, Gestion de projet, Marketing, Commercial, Ressources Humaines, Comptabilité, Formation, Accompagnement aux changements, Gestion de crise, Gestion des conflits



- Informatique :

MS office : Excel fonctions avancées, Visio, Project, Powerpoint, Access, Sharepoint

Business Objects, MyReport, SGBD, HTML, HFM

ERP : Sage X3, Sage 100, Cegid, Taliance, Generix, Quadratus, MatchManager, Pegase 3

Consolidation : Reflex

Immobilier: Elena (Krier), Crypto



- Langues : Anglais professionnel ( TOEIC 2015: 855 pts, travail aux USA 1999 - 2002) / chinois : cantonais parlé et notions de mandarin



