Mylène LAOT

9 années d'expérience en RH, plus spécialement en paie, SIRH, rémunération et avantages sociaux

Management d'un alternant en paie et administration du personnel pendant plus de 2 ans

Mise en place de procédures dans le cadre d'une mise en vente de société en relation avec la direction générale

Certification "Compensation & Benefits Manager" obtenue en 2021

Appétence pour les équipes internationales (pratique professionnelle courante de l'anglais - TOEIC : 945 / 990 (effectué en septembre 2021)