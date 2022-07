Mylène MULLER

Mes compétences acquises :



- Direction d'un centre de réhabilitation pour la Faune sauvage



- Création et Direction d'une Fondation d'Entreprise



- Gestion de programmes de conservation de terrain : étude éthologique expérimentale "Mission Caretta", campagne de science participative "ObsTortueMed", création de campagnes de sensibilisation "Antib'lastique", campagne aérienne pour le suivi de populations marines.



- Chef de projet muséographique : conception et réalisation d'expositions sur le thème de la conservation marine



- Création rédactionnelle de sites web : rédaction des contenus d'un site commercial et d'un site philanthropique



- Gestion administrative d'un centre de recherche : gestion du budget et des ressources humaines des programmes de recherche



- Management d'un service pédagogique dans un parc marin : accueil des groupes scolaires, élaboration de programmes pédagogiques primaire et secondaire déclinés en différents supports



- Gestion de partenariats





- Création et gestion d'une politique de développement durable au sein d'une entreprise . Approche ISO 26000 .