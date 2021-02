Myriam ADELLAN

J’ai occupé pendant 12 ans le poste de comptable unique au sein d’un cabinet d’avocats, ce qui me permet aujourd’hui d’appréhender le métier dans sa globalité.



Mes missions d’intérim ont élargi mes compétences dans différents secteurs d’activités, en particulier au sein de grandes structures, ce qui m’a permis de me familiariser avec divers logiciels et de développer ma capacité d’adaptation.



Ma rigueur, mon organisation, mes qualités relationnelles et mon professionnalisme sont mes principaux atouts.



Désireuse de continuer à mettre à profit mes compétences, je cherche à m'investir dans la durée, au sein d'une équipe humaine et dynamique.



Mes compétences :

Gestion

Trésorerie

Comptabilité générale

Comptabilité fournisseurs