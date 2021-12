Myriam BLAZEJCZYK

Dix-huit ans de formations santé au service des professionnels de santé



Voilà 18 années que nous travaillons en partenariat avec vos structures de soins (EHPAD, SSIAD, Cliniques, Hôpitaux, Centres de rééducation...), et vos équipes, sur des thèmes aussi variés que le management, la bientraitance , la maladie d'Alzheimer , dans l'objectif commun d'améliorer l'accompagnement de nos aînés.



Une équipe de formateurs spécialisés dans la santé



Grace à vous, à votre fidélité, et à notre équipe de formateurs spécialisés dans le domaine de la santé implanté à Dijon mais intervenant sur la France entière, Impactance fêtera ses 18 ans en 2022



MERCI à vous, à Elie, Cécile, Carole, Romain, Manon, Didier , Véronique, Anne, Audrey, Zoé et Stéphane qui ont grandement contribué à faire grandir Impactance dans le domaine médico-social.



Notre mission, depuis 2004 : accompagner votre développement professionnel et ainsi contribuer à la performance de vos structures.





Depuis 2004, Impactance se positionne comme l'expert formation en

**MANAGEMENT avec :

- Manager une équipe de soins

- Etre IDE Coordinatrice en EHPAD

- Etre IDE Coordinatrice en SSIAD

- Etre IDE Coordinatrice en HAD

- Optimisez vos entretiens annuels

- Gérez les conflits et les situations difficiles

- Gérez votre temps

- La Cohésion d'une équipe de soins



**PREVENTION DES RISQUES PSYCHOSOCIAUX avec :

- Faire face efficacement aux comportements agressifs

- Gestion du stress professionnel

- Travailler et soigner la nuit

- Gérer les accueils difficiles



**GERONTOLOGIE

- Dépasser l'agressivité des résidents

- Le projet d'accompagnement personnalisé

- Faire face aux situations d'urgence en EHPAD

- Les troubles cognitifs dans la maladie d'Alzheimer

- Accompagner positivement le malade Alzheimer

- La bientraitance

- La toilette en gériatrie Câlisoin

- L'accompagnement humain de la personne en fin de vie

- Prévention des risques de lombalgie (manutention des personnes âgées)