Soula WARD

DOMAINES DE COMPÉTENCES

- Formations:Management, Leadership, Communication et Relations humaines.

-Coaching individuel

-Coaching d'équipe: team building

-Codéveloppement professionnel

-Accompagnement au changement

-Accompagnement des équipes interculturelles à travailler ensemble dans un climat d’ouverture

-Accompagnement des expatriés au Moyen orient à mieux comprendre et intégrer la culture des pays arabes pour optimiser leurs intégrations, communications et négociations.

Consultante, coach et formatrice, je suis certifiée formatrice Process Communication Management, Maître praticienne en PNL, formée au Coaching, au Codéveloppement, à l’Analyse Transactionnelle et à la TOB. J'accompagne les managers à s'approprier leur identité et à trouver la posture juste à adopter dans leur équipe. Je les aide à être des développeurs de talents et des leaders challengers de leur environnement. je coache les managers et leurs équipes à utiliser leurs ressources pour trouver leurs propres solutions. Mon expérience de coach, de formatrice et de directrice de la formation au Liban, à Dubaï au sein d’un groupe international, BHV, Galeries Lafayette, Géant Casino et Monoprix, un groupe confronté à des rachats et fusions et à des enjeux de survie, m’a aidée à développer mon expérience dans l’accompagnement des organisations et des équipes à intégrer le changement. Mes points forts sont la créativité, la flexibilité, le dynamisme, l’ouverture, l’intelligence émotionnelle. Je suis convaincue que la solution reste chez mon client en quête d’expérience positive pour trouver réponse à son besoin, je suis à sa disposition pour co-développer avec lui et lui proposer des clefs.

A Paris depuis six ans, j'exerce le métier de consultante qui me permet d'être au cœur de ce qui me passionne: la relation à mon client et le développement des compétences de l'Etre Humain dans toute sa richesse et sa diversité.

En collaboration avec mon réseau de consultants j'anime des séminaires sur le Leadership expérientiel.

Ma devise m'invite à réaliser mes désirs et objectifs: je crois que la vie appartient à ceux qui savent rêver. Je vous convie dans ce cheminement: Apprendre à réaliser Vos Rêves.



