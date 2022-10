Myriam FOLCHER KREMER

Responsable Caisses



• Accueil client / Animation hiérarchique de la ligne de caisse

• Gestion des planning /Gestion sociale et de la paie

• Responsable des encaissements et des mouvements de fonds

• Animation commerciale du magasin (marchandise, personnel, hygiène)

• Organisation des ouvertures et fermetures de l'Etablissement

• Suivi technique et relations fournisseurs

• Relations avec les Partenaires



Mes compétences :

Pédagogie

Animation de formations

Encaissement

Securisation Encaissement