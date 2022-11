Myriam LAHCINI TOURVIEILLE

Ingénieure chimiste de formation initiale, je me suis spécialisée dans le domaine de la réglementation environnementale et du traitement des pollutions.



J’ai par la suite voulu acquérir des compétences dans le domaine de la gestion de la qualité en industrie, ce qui m’a amenée à suivre un mastère spécialisé en Management de la Qualité, de la Sécurité et de l’Environnement, ayant déjà des connaissances en management environnementale.



L’atout de cette formation a été son contexte. En effet, en plus des savoirs apportés par des professionnels en activités (dans chacun des trois domaines), cette formation s’est réalisée en alternance ce qui m’a permis de développer mes compétences sur le terrain.



Pour cette formation en alternance, mon choix a été de découvrir un secteur d’activité différent de celui de la chimie. En effet, je considère que, quel que soit le secteur où exerce un responsable de système Q, S, E ou SMI, ses rôles et responsabilités ne varie que très peu, seules vont s’ajouter les spécificités de chaque secteur.



J’ai donc mené ma mission au sein d’une grande entreprise du secteur de l’automobile (Groupe Volvo) où j’ai pu avoir des responsabilités sur plusieurs sites de production en Europe. Mes objectifs ont été orientés sur la conformité de production relative notamment aux exigences règlementaires de la directive cadre européenne 2007/46/CE portant sur la réception par type des véhicules à moteur, de leur remorque…



Ayant aujourd’hui validé mon mastère et réussi ma mission d’alternance, je suis à la recherche de nouvelles opportunités dans le domaine du management des systèmes Qualité et Environnement.



Mes compétences :

Gestion de projets

Bilan carbone

Visual basic

Word – Excel – Powerpoint

Access

Simapro

Ms project

Définir/prioriser les objectifs

Analyse fonctionnelle

Analyse de données

Analyse de risque

Analyse des besoins

GANTT Project

PERT

Iso 14001

ICPE

Déchets

Loi sur l'eau

Ingénieur

Chimiste

Environnement

Qualité

Audit interne