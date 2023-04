Nabil GIROLLET

Nouveau Challenge depuis 2016 :



- Traitement de la donné biologique avec des outils Bio-Informatiques

- Gestionnaires de Ressources Cloud

- Environnement OpenData (OWL/RDFs/SPARQL)



Expérience Professionnelle de 10 ans dont 4 en enseignement Ingénieur IPB



Administrateur Réseau confirmé :



- Gestion LAN, VLAN et QoS en topologie RSTP-MSTP et IRF

- Gestion infrastructure WiFi Bridge, Mesh et multiple SSID WPA2

- Gestion interconnexion VPN, ACL Firewalling et Routage





Administrateur Système confirmé :



- Multi OS (Linux Debian, Centos, Unix Solaris)

- Gestion Cluster Virtualisation VmWare VCenter & ESXI 4.1 / 5

- Gestion Cluster NetApp Fas 2020, 2030 et 3220

- Multi Services Clients-Serveurs (DHCP, DNS, Samba, Apache, MySQL, Postgres et ProxyWeb Squid-Dansguardian

- Service messagerie Sendmail, Pop et Imap Cyrus



Administrateur Infrastructure Simple et Distribuées :



- Gestion Service sauvegarde Networker dataontap 8 et Robotique Overland Neo-4000 FC

- Gestion des droits et accès ressources CIFS en environnement AD

- Gestion plateforme supervision Nagios et métrologie Cacti



- Gestion Cluster Infrastructure Distribuée Calcul Grille et Stockage IRODS

- Portabilité applications sur infrastructure de calcul intensif Torque/Maui





Formations Professionnelles Stratégiques :



- Certifié ITIL V3 2015

- Architecture Applications Distribuées

- Contexte Juridique du métier d’ASR



Mes compétences :

Windows 2008 R2

VMware

Sun Solaris

Linux Debian

Certification ITIL V3

Linux Redhat

NetApp

Switch HP Procurve

Switch H3C

Grid HTC

Networker