Nadège GRILLET

Immergée dans le secteur santé B to B depuis 2011 et ayant développé des solutions business au regard dune législation de plus en plus contraignante, jai à mon actif 17 années dexpérience professionnelle agence/annonceur dans le marketing, la communication et laccompagnement commercial (Sales Force Excellence & Business development), dont 10 années en médecine esthétique.



Les différentes missions qui mont été confiées mont également permis de développer des qualités commerciales et managériales, qui peuvent être déclinées et adaptées aux trois strates métier :



- Un accompagnement commercial (visites en binôme avec les commerciaux, suivi des secteurs vacants, mise en place d'actions commerciales correctives après analyse secteur/marché)

- Une gestion des budgets et mise en place de plans marketing annuel

- La gestion dévénements nationaux et internationaux et le suivi des présentations médico-cliniques

- Des formations & gestion du changement

- Le suivi de la législation santé

- Le management de chef de produit et chargée dévénements



De nature dynamique, sérieuse et étant habituée à travailler en équipe, je possède les compétences nécessaires pour laccompagnement des clients dans leur pratique, la coordination de projets, la mise en place dune stratégie opérationnelle.