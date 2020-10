Animation d'une fédération de SCOP du BTP : accompagnement et conseil de dirigeants.

Partenariat avec les acteurs de la branche : clusters, formation continue et initiale, hygiène sécurité, prévoyance... Et du milieu de l'ESS : CRESS, APES, Les Cigales,...



Mes compétences :

Gestion de projet

Accompagnement de dirigeants

BTP

Sécurité au travail

Partenariats stratégiques

Lobbying

Gestion de la formation