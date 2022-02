Nadege KACZMAREK

Vous avez des idées que vous êtes prêts à partager, des projets originaux et innovants qui permettraient de proposer de nouvelles solutions dans l'un des 5 domaines de prédilection : la conversion de puissance, le test & la simulation, la conduite de missions de surveillance aérienne ou en mer, les sous-systèmes spatiaux incluant la fourniture de nano satellites.



Vous avez besoin d’une garantie de pérennisation sur l’ensemble du cycle de vie de vos systèmes anciens ainsi que sur des solutions à venir, y compris du traitement des obsolescences.



Si c’est le cas, nous sommes faits pour nous rencontrer afin d’échanger sur nos domaines d’activité respectifs en vue d’un projet concret. Fort d’une expérience de plus de 25 ans, en tant que responsable commercial confirmé dans le domaine de la maintenance, la commercialisation de solutions logicielles et matérielles, les services d’ingénierie, j'ai participé activement à la mise en place de la stratégie marketing numérique de NEXEYA en étroite collaboration avec les différents responsables techniques & commerciaux de la société.



Le mastère en management de projet digital dispensé par le centre de formation VISIPLUS en collaboration avec ECEMA me permet cette année d’appréhender les principaux enjeux du web marketing moderne et d’acquérir de nouvelles compétences en conduite de projets.



Mes compétences :

Vente

Marketing

Communication

Ingénierie

Stratégie commerciale

Electronique

Innovation

Informatique

Informatique industrielle

Management

Gestion de projet