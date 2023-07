Nadège NADÈGE (VILLIOT)

Mes précédentes expériences professionnelles :



Riche de 15 ans dexpérience dans ladministratif à différents postes et dans divers domaines, jai acquis de la polyvalence et une capacité dadaptation accrue afin danticiper et dassurer la gestion administrative dune entreprise.



Experte dans mon domaine, je recherche aujourdhui un nouveau challenge professionnel où je pourrai mettre à votre profit ces mêmes capacités et ainsi participer au développement de votre structure.





Vous êtes à la recherche de votre Assistante de Direction, Secrétaire polyvalente, Assistante polyvalente ?







Je vous propose de lire ces quelques lignes afin den savoir plus sur mes compétences, mes atouts et mes savoir être :







Ce qui me plaît dans mon métier dAssistante de Direction, Secrétaire polyvalente, Assistante polyvalente :



Jaime mon travail, me rendre disponible pour les collaborateurs et les clients tout çà dans la joie et la bonne humeur !



Véritable relais entre les différents interlocuteurs et services, Je participe au quotidien à loptimisation de la gestion administrative.





Mes compétences professionnelles :





Je peux prendre en charge la gestion administrative de votre entreprise et assurer diverses missions au quotidien.





Mes qualités professionnelles :





La polyvalence : durant mes expériences professionnelles, jai occupé différents postes, la polyvalence fait partie de mon quotidien professionnel depuis près de 15 ans. Je lassocie à ma capacité à traiter les priorités.





La rigueur : Respecter les procédures de votre entreprise tout en étant force de proposition.





Lorganisation : Anticiper, gérer, traiter et finaliser chacune des missions qui me sont confiées.





Lécoute : Savoir écouter, analyser afin dapporter une solution adaptée à chaque problématique.





LOptimisme : Toujours orientée vers la solution. Ma devise : « Pas de problèmes, sans solutions ! »





Lesprit déquipe : « Tous dans le même bateau pour le même objectif »









Mes atouts pour occuper le poste d Assistante de Direction, Secrétaire polyvalente, Assistante polyvalente :





15 ans dexpérience Maîtrise dorganisations et techniques de gestion administrative différentes



Mon dynamisme et ma bonne humeur



La maîtrise des outils bureautique (Pack office, .)



Mon besoin de comprendre et dapprendre me pousse à sans cesse à développer ma curiosité





Quel est mon objectif professionnel ?



Intégrée une entreprise où je pourrai continuer à développer mes compétences dans une ambiance conviviale et respectueuse.





Le mot de la fin : Je reste disponible pour échanger de vive voix sur mes motivations à vous rejoindre !