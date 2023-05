Nadege THOUVENOT

Si mon cursus peut,de prime abord, paraître atypique , mon évolution professionnelle est le fruit d'un travail, d'une volonté et d'un investissement personnel important.

Dynamique, sérieuse, curieuse et motivée, je possède un fort potentiel d'adaptabilité .

Étant rigoureuse lors de l'utilisation de méthodes de travail établies, je sais néanmoins faire preuve d'une certaine créativité. Autonome et dotée d'un très bon relationnel, je n'éprouve pas de difficultés à m'intégrer et manager une équipe de travail pluridisciplinaire .Ma bonne humeur est également très souvent soulignée.



Je suis actuellement en poste dans une entreprise de renommée internationale, spécialisée dans l'énergie hydraulique (Turbines et équipements annexes). Dans ce cadre, je m'occupe de l'activité commerciale et de son développement en France et à l'export (Italie, Espagne, Royaume- Uni, Suisse, Amérique du sud).









Mes compétences :

Maîtrise des outils informatiques

Rédaction des offres commerciales

Rédaction des offres techniques

Négociation commerciale

Communication

Export

Maîtrise contractuelle des marchés publics