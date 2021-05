Nadia BELAIDI

Nadia, 31 ans, indépendante, propose un service de permanence téléphonique aux professionnels de santé non conventionnels (ostéopathes, chiropracteurs, réflexologues, naturopathes...). Je travaille en partenariat avec la société MDSL, reconnue dans le domaine des médecines douces. Vous pouvez me contacter par mail à contact@alternatel.fr ou www.alternatel.fr







Mes compétences :

Relation clientèle reconnue

Rapidité d'assimilation et d'apprentissage

Esprit d'analyse et de réflexion

Gestion clientèle

Relation clientèle

Chargé de clientèle