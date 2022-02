Nadia HASSOUN

Sophrologue et Auriculothérapeute formée à deux approches complémentaires qui peuvent être pratiquées de manière totalement indépendante : la sophrologie, certifiée RNCP à l'IFS et membre de la Chambre Syndicale de la Sophrologie, l'auriculothérapie formée au Centre de formation des thérapeutes.

Egalement formée en psychologie positive.



Adultes, enfants, adolescents



La SOPHROLOGIE est un ensemble de techniques qui agit sur le corps et sur le mental. Elle permet d'acquérir une meilleure connaissance de soi pour retrouver un état de bien-être, stimuler vos capacités et/ou activer votre potentiel. Concrètement, ce sont des exercices simples et faciles à exécuter qui vont vous permettre d'atteindre votre objectif.



l'AURICULOTHERAPIE est une méthode thérapeutique non médicamenteuse qui utilise la stimulation de points localisés sur le pavillon de l'oreille permettant de réduire des douleurs et de nombreux maux.



Chaque séance est personnalisée avec pour objectif de résoudre une problématique particulière que nous aurons définie ensemble, comme par exemple :



SOPHROLOGIE :

gestion du stress, des émotions, anxiété, crises d'angoisses, troubles du sommeil, de l'attention, perte de confiance en soi, estime de soi, timidité, préparation mentale événements, compétitions, examens, permis de conduire, fatigue, arrêt du tabac, accompagnement aux traitements médicaux, acouphènes, gestion des phobies, des addictions ou de la douleur, amélioration de la concentration, accompagnement à la grossesse (avant, pendant, après), détente et relaxation, etc.



AURICULOTHERAPIE, soulage les douleurs :

- musculosquelettique : musculaires, ligamentaires, cervicalgie, tendinite, entorse, torticolis, lumbago, vertébrales, dentaires... ;

- neurologiques : sciatique, céphalées, migraines... ;

- inflammatoires : pharyngite, rhumatismes articulaires, rhinite... ;

- acouphènes.

réduit les troubles psychiques et/ou fonctionnels :

- stress, anxiété, dépression, troubles du sommeil, perte de libido... ;

- troubles intestinaux, transit, constipation... ;

permet daccompagner au sevrage : tabac, troubles du comportement alimentaire...



