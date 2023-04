Nadia PEREZ

Mesdames, Messieurs



actuellement en plein bilan de compétence pour reconversion dans le médico Social, je recherche un établissement me permettant de pouvoir accéder la formation en Alternance du Diplôme d'Etat de Conseillère en Economie Social et familiale.



Mes Atouts, communication, calme, adaptabilité, résilience, polyvalence et lucidité.



De plus, je parle couramment la langue des signes puisqu'il s'agit de ma langue natale,



Je reste à votre disposition pour toute information complémentaire.



Mes compétences :

Microsoft Office

SAP

Chorus