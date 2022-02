Nadine CLAUDON

Je suis actuellement chargée de développement au sein de la société AIDIA , société spécialisée dans les outils diamantés destinés au professionnel du BTP.

Ma mission consiste entre autre à la gestion administrative et financière de notre entité, Je me suis spécialisée dans le développement durable et la qualité. A ce jour, je suis en charge de la mise en place de formation sécurité et utilisation des disques diamant lesquels malheureusement ne sont que rarement bien utilisés par manque de formation des utilisateurs.



